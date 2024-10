Russell svetta in Messico, incidente Albon-Bearman, Antonelli 12. con la Mercedes

George Russell mette a segno il miglior tempo al via del weeked del Gran Premio del Messico, lanciando al tempo stesso un "messaggio" ad Andrea Kimi Antonelli che torna in pista (sulla W15 di Lewis Hamilton) quasi due mesi dopo la sfortunata "prima" monzese e che nel 2025 sarà suo compagno di squadra (dodicesimo tempo finale per la giovane promessa italiana). Nella classifica dei tempi Russell (un minuto,17 secondi e 998 millesimi) precede di 317 millesimi la Ferrari di un pimpante Carlos Sainz. Terzo tempo per il giapponese Yuki Tsunoda (VISA Cash Ap RB, +0.701) davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0.841) che chiude però in leggero anticipo le sue prove causa problemi alla power unit (perdita di potenza). Il primo dei tre turni di prove libere è stato movimentato da due bandiere rosse: la prima di breve durata ad inizio sessione (detriti in pista), la seconda più corposa per un incidente (apparentemente da responsabilità condivise) nel tratto guidato di ritorno (il cosiddetto "snake") tra Albon con la Williams e il suo connazionale Oliver Bearman, uno dei cinque rookies (esordienti) in pista nelle FP1 al posto dei titolari, nel suo caso al volante della Ferrari che per il resto del weekend (dopo la riparazione della sospensione anteriore sinistra) torna nelle mani di Charles Leclerc. La Williams ha pesantemente impattato le barriere al termine della via di fuga della curva 10. Nessuna conseguenza sul piano fisico per i due piloti inglesi, entrambi convocati a fine prove dalla Direzione Gara per una breve inchiesta che ha derubricato la questione a "racing incident": nessuna multa o penalità per Albon, Bearman e le rispettive squadre.