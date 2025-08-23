XXL, su Italia 1 arriva Serse Cosmi: "Ho lo stesso spirito di quando allenavo. Scudetto? Non solo Napoli"

In questa fase della mia vita mi sto sottoponendo a diverse esperienze (è anche a teatro con il suo spettacolo dal titolo Solo Coppi temo, ndr). Sento di aver uno spirito che mi spinge sempre di più raccontare qualcosa, non è detto che racconti sempre cose giuste, però mi brucia dentro la stessa passione di quando ho iniziato. Questo è un ruolo inedito per me: entro a far parte di una trasmissione storica e iconica come XXL di Mediaset, in un orario molto particolare, un ponte tra quello che è successo il sabato e la proiezione delle partite di domenica. È un ruolo che mi affascina, ma sono anche un pochino teso, perché mi rendo conto che è una responsabilità non così semplice come sembra, forse era più facile allenare… (ride, ndr)