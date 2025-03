Riparte la Formula 1: Brembo c'è, pinze a tutti i team

Uno sguardo ai dischi

Negli ultimi venti anni, Brembo ha rivoluzionato il concetto di disco in Formula 1. All’inizio degli anni 2000, i dischi in carbonio avevano uno spessore di 28 mm, con un massimo di 72 fori disposti su un’unica fila e un diametro di ciascun foro superiore a 10 mm. Oggi, il diametro dei dischi è passato da 278 mm a 328 mm per l’anteriore e da 266 mm a 280 mm per il posteriore, con uno spessore di 32 mm e un numero di fori compreso tra 1.000 e 1.100 per l’anteriore, mentre per il posteriore sono previsti 900 fori nella configurazione più estrema di raffreddamento. Per il campionato 2025, l’ultimo con gli attuali regolamenti tecnici, i team forniti da Brembo potranno scegliere di utilizzare diversi livelli di cooling e differenti sistemi di fissaggio del disco alla campana, tramite una lavorazione del diametro interno del disco denominata “spline”. La scelta di una o dell’altra soluzione dipende delle esigenze di ogni singolo team sulla base del progetto delle singole vetture.