Ricciardo positivo al Covid, Alpine propone il "suo" Piastri per sostituirlo

Mentre McLaren si lecca le ferite per una sessione di test in Bahrain condotta interamente da Lando Norris a causa della positività al Covid di Daniel Ricciardo, Alpine si dice pronta ad aiutare il team di Woking. Sui social è infatti arrivata una proposta da "galantuomini", con la scuderia francese che ha proposto il giovane Oscar Piastri a Zak Brown e i suoi in caso di forfait prolungato di Ricciardo: "Nello spirito di offrire le massime opportunità di corsa alla nostra scuderia di giovani talenti, abbiamo concordato con McLaren la possibilità di contare su Piastri nel caso in cui uno dei loro piloti non fosse in grado di correre".