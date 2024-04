Red Bull, Verstappen vuole lasciarsi alle spalle Melbourne: "In Giappone vogliamo lottare per la vittoria"

FORMULA 1

Il campione del mondo ha espresso le proprie intenzioni in vista del gran premio in programma domenica 7 aprile a Suzuka

© Getty Images Max Verstappen si è già lasciato alle spalle il ritiro di Melbourne. Il pilota della Red Bull ha già raggiunto il Giappone ed è pronto a tornare sul gradino più alto di Suzuka per rafforzare la leadership nel Mondiale di Formula 1, insidiata da una Ferrari che in Australia è tornata competitiva. Chiaramente c'è ancora molto da lavorare, però si respira un clima di fiducia all'interno del box austriaco.

"L’ultima gara a Melbourne è stata sfortunata, ma sono cose che succedono. Abbiamo ottenuto nove vittorie consecutive, il che è un’impresa impressionante, quindi cercheremo di tornare ancora più forti per questo fine settimana - ha spiegato Verstappen alla vigilia della competizione nipponica -. Il team è fiducioso per Suzuka: è un circuito iconico ed è sempre divertente da guidare. La pista ha molte curve ad alta velocità e un elevato degrado e dobbiamo assicurarci di ottimizzare le nostre prestazioni dove possibile, soprattutto con la pioggia prevista per questo fine settimana. Non vedo l’ora di tornare in macchina e di essere pronto a lottare per la vittoria questo fine settimana“.

Chi crede di poter riavvolgere il nastro dei successi e cancellare quanto accaduto in Oceania è Sergio Perez che ha fatto notare il rapporto che lo lega alla circuito giapponese: "L’Australia non è stato il momento migliore per il team, è stato un peccato la penalità che abbiamo avuto oltre ai danni in gara, ma abbiamo già superato momenti come questo in passato - ha spiegato il messicano -. Questo circuito offre sempre gare emozionanti. Il meteo a volte può davvero influenzare le cose, con la pioggia che arriva spesso e in questo periodo dell’anno sembra che potrebbe essere lo stesso, quindi dovremo massimizzare i momenti che avremo con la macchina per perfezionare il set up".