Qualifiche Spagna, Verstappen: "Risultato importante". Russell: "Ce la giochiamo con Ferrari"

L'olandese non è del tutto soddisfatto per il risultato ottenuto, il britannico invece lancia la sfida alla Rossa

La battaglia tra Charles Leclerc e Max Verstappen nel GP di Spagna si accenderà già dalla prima curva, quando l'olandese farà di tutto per avere la meglio sul monegasco in partenza. Secondo in griglia di partenza al fianco della Ferrari, la Red Bull infatti ci proverà subito per potersi portare in testa e condurre la gara. Verstappen, al parco chiuso, non è però del tutto soddisfatto: "Non ho potuto fare il mio tentativo perché ho perso potenza, partire dalla prima fila comunque è un successo per noi". Barcellona, pole magica di Leclerc

















































"Degrado? Nelle ultime gare siamo andati bene, ma domani farà caldo e qui è difficile superare" il commento del campione del mondo in carica.

Quarta casella in griglia, in seconda fila al fianco di Carlos Sainz, per George Russell che lancia la sfida alla Rossa: "È stata la prima volta che in Q2 eravamo davanti, il quarto posto comunque è ottimo ma siamo lontani da Leclerc. Il tempo è buono, ma nulla di speciale, c'è ottimismo per la gara perché tutto è in gioco almeno con la Ferrari. Verstappen invece ha qualcosa in più".