Qualifiche: Piastri in pole a Sakhir, seconda fila per Leclerc e Antonelli

Si ferma al capolinea del Q2 la qualifica di Jack Doohan che apre con la sua Alpine la seconda metà della griglia schierandosi in sesta fila affiancato da Isack Hadjar con la migliore delle V-Carb di Racing Bulls. Settima fila un anonimo Fernando Alonso con la altrettanto opaca Aston Martin insieme ad Esteban Ocon che perde il controllo della sua Haas-Ferrari all'uscita della curva due e provocala sospensione del Q2 con la bandiera rossa. Nessuna conseguenza fisica per il lungo francese. Ottava fila per Alexander Albon che non si accende e per la prima volta quest'anno fa peggio di Sainz in casa Williams, abbandonando le qualifiche alla fine del Q3. Al suo fianco Nico Hulkenberg con la Sauber. Nona fila per il neozelandese Liam Lawson con la seconda Racing Bulls e per l'altro rookie brasiliano Gabriel Bortoleto con la Sauber. Muoveranno invece in coda a tutti Lance Stroll con la Aston Martin e Oliver Bearman che non riesce a ripetersi sui livelli del primi weekend di aprile in Giappone e completa suo malgrado una qualifica complicata per il team Haas.