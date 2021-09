Qualifiche Olanda, Leclerc: "Seconda fila sfumata". Sainz: "Meccanici incredibili"

F1 OLANDA

Entrambe le Ferrari apriranno il GP d'Olanda dalla terza fila: buone sensazioni per Leclerc, Sainz ringrazia il box

La Ferrari sorprende a Zandvoort, con entrambe le Rosse qualificate in terza fila. Ad aprire la gara in quinta posizione sarà Charles Leclerc, tra soddisfazione e amaro in bocca: "La seconda fila era possibile, peccato perché ho chiesto un po' troppo ala perché perdevo il posteriore. Sarà comunque una partenza ottima e possiamo giocarcela con quelli davanti. Superare è difficile, la partenza sarà molto importante e proveremo a sfruttarla al meglio. In tutte le libere abbiamo provato linee diverse e in gara saranno ancora diverse e per sorpassare dobbiamo studiare bene". Zandvoort, una pole super di Verstappen Getty Images

Ringraziamenti speciali invece per Carlos Sainz, rientrato per un pelo in qualifica grazie al lavoro senza sosta del box per mettere in sesto la sua SF21 dopo l'incidente in FP3: "Oggi è già un miracolo che abbiamo fatto la qualifica, i meccanici hanno fatto un lavoro super e non so come abbiano fatto per farmi fare due run in Q1. Sono riuscito a riprendere confidenza con la macchina, ho vissuto momenti di pressione ma siamo riusciti a passarlo. Ringrazio tutto il box, è stato uno spettacolo da guardare. Sono stati incredibili".