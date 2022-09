Qualifiche GP Italia, Verstappen: "Sarà una battaglia interessante"

f1 italia

L'olandese piazza la sua Red Bull alle spalle di Leclerc, ma partirà 7° in griglia

Monza, una pole super per Leclerc



















































© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il GP d'Italia a Monza sarà l'ennesimo palcoscenico della lotta infinita tra Ferrari e Red Bull, tra Charles Leclerc e Max Verstappen. Ad avere la meglio in qualifica è stato il monegasco, con una pole davanti all'olandese che, a causa della penalità, partirà settimo in griglia. Per Verstappen è comunque un risultato positivo: "Ci siamo arrivati vicini, abbiamo scelto più carico aerodinamico e forse sul giro secco non è il migliore".

"Domani possiamo essere forti, possiamo divertirci così come abbiamo fatto fin qui nel weekend. Credo sarà una battaglia interessante, cercherò di stare fuori dai guai per poi andare avanti con la mia gara" ha spiegato il campione del Mondo in carica.

Deluso Sergio Perez, che centra il quarto tempo scivolando però sul fondo della griglia: "Non è stato un grande giro, ma neanche brutto. Dobbiamo analizzare i dati perché dobbiamo capire che cosa possiamo fare per domani. Strategia? Abbiamo pensato non fosse cruciale dare scia, io il mio l'ho fatto senza".

Dalla prima fila, grazie alle penalizzazioni, partirà anche George Russell. Il pilota Mercedes, che affiancherà Leclerc, non è però soddisfatto del lavoro della sua W13: "Sono sorpreso per il divario dalla pole perché la nostra prestazione è peggiorata sessione dopo sessione. Prima avevo ottime sensazioni, poi dal Q2 al Q3 non sono riuscito a migliorare mentre gli altri miglioravano oltre un secondo. Abbiamo la giusta mentalità per migliorarci per la gara, abbiamo comunque raggiunto il nostro obiettivo di partire davanti".

Dal fondo della griglia partirà anche Lewis Hamilton, che si mostrato quasi rassegnato: "Non mi aspetto tanto da domani, arrivare a punti sarà molto difficile. Pagherò il prezzo di aver commesso degli errori a Spa, non lotterò per il campionato quindi proverò a divertirmi e vedremo cosa ne uscirà fuori".