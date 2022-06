Qualifiche GP Canada, Leclerc: "Darò tutto per rimontare". Sainz: "Lotterò per vincere"

f1 canada

Il monegasco partirà ultimo, ma proverà a risalire la china per ottenere punti importanti

Charles Leclerc darà il massimo per poter portare la sua F1-75 il più avanti possibile in gara. Il monegasco, che partirà ultimo a causa del cambio della quarta power unit in stagione, ha superato il taglio del Q1 e ha spiegato così la scelta di partecipare alla qualifica nonostante sapesse della penalità: "Credo che finire davanti a Tsunoda ci facesse guadagnare una posizione, che è sempre meglio di nulla. Comunque ho provato qualche giro senza prendere rischi per avere delle info". F1, sabato bagnato in Canada

















































Testa e concentrazione ora rivolte alla gara: "Ora concentriamoci su domani, il feeling era buono anche con la pioggia. Rimonta? I punti sono importanti, ma non sarò una gara facile. Proveremo a massimizzare domani, darò tutto come sempre".

Sarà partenza dalla seconda fila, alla terza casella in griglia, invece per Carlos Sainz che vuole lottare per conquistare il gradino più alto del podio: "L'obiettivo è lottare per stare avanti, oggi mi sono sentito molto bene in auto ma quando si è asciugata la pista ho perso qualcosa. Ho dato tutto, ma ho cercato di attaccare. Domani sarà una bella lotta, vedremo cosa riusciremo a fare anche perché Alonso è stato molto forte. Ovunque andiamo abbiamo tanti tifosi pronti a spingerci, cercherò di fare una bella gara per cercare di lottare per la vittoria".