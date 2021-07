Qualifiche dure per la Ferrari, Leclerc: "Ce l'aspettavamo". Sainz: "Sei millesimi amari"

Sabato di qualifica deludente per entrambe le Ferrari, fatte fuori al Q2 e pronte a partire dalla sesta fila. Undicesimo posto in griglia di partenza per Carlos Sainz seguito dal compagno Charles Leclerc, per lo spagnolo non è una giornata completamente da dimenticare: "Solo sei millesimi non ci hanno permesso di andare in Q3, vogliamo prendere punti domani e ci aspettiamo temperature più basse. Il passo di gara c'è, ora vogliamo vedere come possiamo girare domani e come finire davanti a chi parte con la soft".