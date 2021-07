Qualifiche Budapest: pole di Hamilton, 3° Verstappen. Solo 7° Leclerc

GP UNGHERIA

È del campione in carica della Mercedes la pole position dell'undicesima tappa del Mondiale, l'ultima prima della pausa estiva.

di

STEFANO GATTI

La carica delle centouno... pole positions di Lewis Hamilton. All'Hungaroring il sette volte iridato stacca di 315 millesimi Valtteri Bottas per una prima fila tutta Mecedes, mentre Max Verstappen (+0.421) deve rassegnarsi a scattare dalla seconda fila, affiancato dal compagno di squadra Sergio Perez. Delude la Ferrari che puntava alla terza fila (occupata invece da Gasly e Norrsis): Charles Leclerc solo settimo, Carlos Sainz sbatte all'ultima curva in Q2 e prenderà il via dal'ottava fila.

Una prima fila tutta Mercedes ad altissimo tasso strategico. Sì perché - in ottica gara, appunto - il secondo tempo di Bottas vale quasi quanto la pole (la numero 101 come detto) del suo capitano. L'exploit delle Frecce Nere ed in particolare quello del finlandese permettono agli uomini di Toto Wolff di guardare con un certo ottimismo allo scatto al semaforo del GP d'ungheria, forse addirittura coltivando la missione aggancio al vertice o addirittura sorpasso. Operazione che permetterebbe di andare... all'intervallo (prossimo appuntamento l'ultimo weekend di agosto a Spa-Francorchamps) della "partita" mondiale con una svolta significativa nella sfida per il titolo.

Per Verstappen quindi una domenica che si preannuncia piuttosto complessa: il pilota olandese è apparso deluso dalla sua performance, 421 millesimi lontana dallap ole di Hamilton. Al suo fianco Max avrà il compagno di squadra Perez, staccato di un secondo pieno (e due millesimi!) dalla vetta. Quarto in sequenza nell'out lap dell'ultimo attacco alla pole (dietro a Bottas, Hamilton e Verstappen), il messicano ha preso bandiera al termine appunto del giro di lancio, ciò che ha di fatto vanificato il suo tentativo, scatenando la polemica sull'andatura lenta delle Mercedes nel giro di lancio stesso...

Il terzo turno di prove libere aveva lasciato intendere che la Ferrari aveva ottime chances di piazzare entrambi i propri piloti sulla seconda fila ma qualcosa non ha funzionato per il verso giusto. Le qualifiche di Sainz si sono prematuramente concluse già nel Q2 e per la precisione contro le barriere all'esterno del tornante che porta sul rettifilo del traguardo. Il madrileno deve quindi accontentarsi dell'ottava fila insieme a Yuki Tsunoda. Per il suo compagno di squadra monegasco il GP d'Ungheria inizierà dalla quarta fila, affiancato dall'Alpine di Alonso. Per Charles a questo punto l'obiettivo è verosimilmente quello di lottare con Pierre Gasly e Lando Norris che scattano proprio davanti a lui, appunto dalla terza fila: un altro grand risultato soprattutto da parte del francese di AlphaTauri. A completare la top ten sono invece Fernando Alonso (questa volta battuto dal compagno di squadra Ocon) e Sebastian Vettel: un quinta fila all'insegna dell'esperienza e da... sei titoli iridati!

Oltre alla presenza di Sainz in ottava fila, da segnalare nella seconda metà dello schieramento la settima fila tutta Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi (team penalizzato di 5000 dollari per il doppio "near miss" dell'italiano in FP3 prima con Stroll(in corsia box e poi xon Gasly in pista) e l'ultima posizione in griglia di Mick Schumacher che (sulla pista che ha visto il padre imporsi in quattro occasioni) non ha potuto prendere parte alle qualifiche a causa dei danni riportati dalla sua Haas-Ferrari nell'incidente della mattinata alla curva undici.