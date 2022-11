Qualifiche Brasile, Sainz: "Facile sbagliare". Leclerc: "Ho aspettato la pioggia che non è mai arrivata"

f1 brasile

I ferraristi non sono soddisfatti della qualifica in Brasile, con una terza e quinta fila che lasciano l'amaro in bocca

F1, weekend da Sprint in Brasile

































1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Carlos Sainz partirà quinto, Charles Leclerc decimo e in casa Ferrari non c'è soddisfazione per il risultato ottenuto nelle qualifiche del GP del Brasile. La pioggia, infatti, ha viziato il lavoro del Cavallino Rampante e a sorridere, si fa per dire, è solo lo spagnolo che ha l'occasione di partire dalla terza fila per cercare di rimontare e arrivare a un podio che gli consentirebbe di scontare la penalità comminatagli con meno pensieri: "Domani l'obiettivo è arrivare al podio e prendere i cinque posti di penalità per capire dove finiremo. Farò rimonta dalla Sprint e anche in gara".

Lo spagnolo però non si nasconde: "Sicuramente dobbiamo guardare a quello che abbiamo fatto oggi perché il lavoro non è stato ideale in Q2 e Q1. Mi sarebbe piaciuto stare più avanti, Magnussen ha sfruttato il momento e sono contento per lui perché se lo merita. La qualifica è stata difficile, molto facile sbagliare. Hanno sbagliato una Red Bull, una Mercedes e una Ferrari, Kevin ha fatto un lavoro perfetto".

Amaro in bocca per Charles Leclerc, che entra in pista con pneumatici intermedi in attesa della pioggia e richiamato ai box in ritardo non ha avuto modo di registrare un time attack. Il monegasco è quindi decimo e deluso: "Ci aspettavamo una pioggia che non è arrivata, ho accettato la decisione di montare le intermedie e ho aspettato la pioggia che però non è arrivata mai. Parlerò con il team perché dobbiamo migliorare in queste situazioni. Non sono deluso perché il passo c'era, la macchina c'è e ora dobbiamo fare bene per tutto il resto del weekend".

MEKIES: "DISPIACIUTI PER LECLERC"

Laurent Mekies, direttore sportivo Ferrari, ha commentato così la qualifica: "Ogni giro le condizioni cambiavano, prima della Q3 le previsioni davano pioggia imminente e abbiamo deciso di mettere una macchina sulle dry e l'altra sulle intermedie. Ci dispiace per Charles, la situazione era difficile e oggi è stata una lotteria dalla quale impareremo qualcosa come sempre. Queste situazioni così sono sempre un buon test".