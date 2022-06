Qualifiche Azerbaijan, Leclerc: "Pole inaspettata". Sainz: "Devo capire tante cose"

f1 azerbaijan

Il monegasco è entusiasta e punta con forza alla gara, lo spagnolo non è del tutto soddisfatto

Un'altra prestazione super di Charles Leclerc, che si dimostra sempre più uomo qualifica. Terza pole di fila, sesta su otto in stagione per il monegasco che è soddisfatto del traguardo raggiunto in vista del GP dell'Azerbaijan: "Il giro è stato bello, tutte le pole sono belle ma questa non me l'aspettavo perché pensavo che la Red Bull fosse più forte. All'ultimo giro ho messo tutto insieme e sono riuscito a prendere questo tempo". Baku, pole super di Leclerc



















































"Sono entusiasta per domani, la gestione delle gomme sarà fondamentale e a livello di passo gara siamo cresciuti. Fare bene dopo quanto successo a Monaco sarà fondamentale" ha detto Leclerc.

Quarto posto in griglia per Carlos Sainz, che non è del tutto entusiasta del risultato ottenuto a Baku: "Quando pensi di aver trovato il limite cerchi sempre qualcosa in più e oggi sono andato lontano. È stata una buona qualifica, ho lottato e finalmente ho trovato la confidenza che non avevo in altri GP. La posizione è buona, ma sono contento di più di aver capito la macchina perché la sto guidando meglio. Devo solo capire come fare in Q3, non sono stato capace questa volta e ci proverò anche la prossima volta".