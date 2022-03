Qualifiche Arabia, Leclerc: "Sono contento, domani è altro giorno". Sainz: "Sarà gara entusiasmante"

Ancora una volta in prima fila, anche se non dalla pole. Il weekend di Jeddah per il GP d'Arabia Saudita si aprirà dalla seconda casella in griglia di partenza per Charles Leclerc, beffato di soli 25 millesimi da Sergio Perez: "Il giro è stato buono, sono molto contento. Ho dovuto mantenere la macchina in pista per tutta la sessione, era molto facile fare degli errori. Nell'ultimo giro del Q3 potevo guadagnare di più, ma non mi aspettavo assolutamente questo tempo da Checo. Domani è un altro giorno, speriamo di partire bene".

Getty Images