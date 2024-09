Leclerc in pole a Baku davanti a Piastri, seconda fila per Sainz e Perez

Missione compiuta per Charles Leclerc che mette a segno la pole position del GP dell'Azerbaijan (la sua quarta consecutiva qui) con il tempo di un minuto, 41 secondi e 365 millesimi. Prima fila con il monegasco per Oscar Piastri ma staccato di 321 millesimi. Dalla seconda fila al via l'altra SF-24 rossa di Carlos Sainz (+0.448) insieme alla Red Bull... di Sergio Perez, solo otto millesimi più... lento dello spagnolo. Terza fila per George Russell con la Mercedes (+0.509) davanti ad uno spento Max Verstappen, staccato di 658 millesimi dal poleman. Qualifica disastrosa per Lando Norris: il primo inseguitore di Verstappen nella classifica generale abortisce (causa bandiere gialle) il suo ultimo time attack ed esce clamorosamente di scena nel finale del Q1. Brutto colpo per le ambizioni del pilota di Glastonbury che dovrà "accomodarsi" sulla casella interna della nona e penultima fila della griglia di partenza del Gran Premio, a fianco della Stake F1 Sauber di Valtteri Bottas. Alle loro spalle solo l'ormai separato in casa Alpine Esteban Ocon (lui il "responsabile" delle bandiere gialle costate carissime a Norris) e l'altra Sauber del penalizzato Guanyu Zhou che potrebbe prendere il via dal fondo della corsia box.