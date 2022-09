Prove Libere 1: Mercedes al top, Sainz all'inseguimento, disastro Verstappen

PROVE LIBERE 1

Doppio exploit delle Frecce d'Argento nella sessione che apre il quindicesimo atto del Mondiale

Il venerdì di Zandvoort





























Miglior tempo di George Russell davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton nel primo turno di prove libere del Gran Premio d'Olanda. Solo 240 millesimi separano le due Mercedes. Terzo tempo per il neo ventottenne Carlos Sainz che chiude a 390 millesimi davanti alle McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Sesto a 672 millesimi dalla vetta, Charles Leclerc precede Sergio Perez. Partenza sottotono di Max Verstappen davanti al suo pubblico. Il campione olandese subito appiedato da noie alla trasmissione della sua Red Bull: diciannovesimo e penultimo tempo per l'idolo di Zandvoort.

Dura solo sette giri la prima passerella del campione del mondo davanti al suo popolo adorante: la RB18 contraddistinta dal numero uno ammutolisce lungo il tracciato e lascia a bocca asciutta la folla orange. Noie al cambio e mistero sulla possibilità di una penalizzazione nel caso il cambio dovesse essere sostituito. Intanto il vertice della classifica si tinge d'argento con la best performance di Russell davanti ad Hamilton e solo la Ferrari di Sainz - terzo - ad impedire alla Casa di Stoccarda di fare poker, visto che è targata Mercedes la power unit montata dalle McLaren di Norris e Ricciardo che - tra l'altro - si incaricano di dare comunque qualche pennellata orange (più precisamente: papaya) nei quartieri alti della prima classifica dei tempi del fine settimana olandese. Alle spalle delle McLaren ci sono l'altra Ferrari di Leclerc (con un distacco già consistente dalla vetta) e la Red Bull... che non t’aspetti: quella di Sergio Perez, naturalmente, autore della settima prestazione a 961 millesimi da Russell.

© Getty Images

La parte bassa della top ten del ranking prosegue con l'ottavo ed il nono tempo delle due Alpine (Fernando Alonso davanti ad Esteban Ocon) e si chiude con un'altra buona prestazione di Alexander Albon e della Williams. Il pilota inglese di origini thailandesi incassa un decimo esatto da Ocon e - curiosamente - ne rifila uno altrettanto tondo a Mick Schumacher. Ormai quasi un separato in casa Has il tedesco batte comunque il riconfermato Kevin Magnussen: tra i due si infila Lance Stroll (sedicesimo).

© Getty Images

Notte fonda al via del quindicesimo weekend del Mondiale per Alfa Romeo: sedicesima e diciottesimo prestazione per Guanyu Zhou e per Valtteri Bottas, con il ilota cinese ormai stabilmente all'altezza del ben più esperto compagno di squadra, almeno in prova. Entrambi però si trovano ad oltre due secondi dal vertice.