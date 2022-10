Prove Libere 1: maltempo a Suzuka, ne approfitta Alonso

PROVE LIBERE 1

Il weekend del diciottesimo appuntamento del Mondiale si apre con un turno condizionato dal maltempo

Suzuka, venerdì bagnato per la F1

























































Fernando Alonso più veloce di tutti su bagnato a Suzuka. Sull'asfalto bagnato il due volte campione del mondo chiude il primo turno con 315 millesimi di vantaggio su Carlos Sainz e 386 sull'altro ferrarista Charles Leclerc. Alpine in evidenza anche con Esteban Ocon, autore del quarto tempo ma a 774 millesimi dal proprio compagno di squadra. Non forza più di tanto Max Verstappen, quinto ad un secondo e 114 millesimi, nella morsa delle due Haas di Kevin Magnussen e Mick Schumacher. In ritardo le Mercedes: tredicesimo tempo per Lewis Hamilton, diciottesimo per George Russell.

Alpine e Ferrari si contendono il vertice della classifica in un avvio di fine settimana sull'asfalto bagnato solo apparentemente ininfluente, visto che l'intero weekend giapponese potrebbe concedere poco spazio al sole, con un'ipotesi di gara sotto la pioggia al momento piuttosto gettonata. Tutti in pista quindi, anche se il numero dei giri coperti dai piloti non è particolarmente elevato. Tutti in pista soprattutto allo scadere dei sessanta minuti di prove, con il preciso obiettivo di provare lo scatto al semaforo, appunto. È proprio in questa fase che Schumacher (il quale non ne ha proprio bisogno), perde il controllo della sua Haas-Ferrari danneggiandola pesantemente.

Nessuna conseguenza per il pilota tedesco che occupa la settima casella di una classifica anomala... ma non troppo, visto che le due Ferrari (per Leclerc un'escursione sulla ghiaia per fortuna bagnata e compatta) seguono da vicino il leader Alonso e che il "candidato" Verstappen è quinto, proprio davanti allo stesso Schumacher. Completano la top ten Lando Norris, Valtteri Bottas e Sergio Perez, vincitore cinque giorni fa a Singapore. Mancano solo, tra i big, le due Mercedes di Hamilton e Russell, tredicesimo e diciottesimo con distacchi pèesamti ma poco significativi: due secondi e tre decimi per il sette volte iridato, tre e otto per il suo compagno di squadra.