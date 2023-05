Prove 3: Verstappen e Perez dettano legge, sorpresa Stroll davanti a Sainz

PROVE 3

È del campione del mondo in carica il miglior tempo nella terza ed ultima sessione di prove libere

© Getty Images 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Uno-due Red Bull nelgli ultimi sessanta minuti di prove prima delle qualifiche del GP di Monaco: solo settantatré millesimi dividono il leader Max Verstappen dal suo compagno di squadra Sergio Perez. Lance Stroll porta la sua Aston Martin in terza posizione contenendo in 166 millesimi il ritardo dalla vetta. Più importante (485 millesimi) il ritardo di Carlos Sainz con la migliore della Ferrari. Solo settimo Charles Leclerc, in difficoltà con l'assetto della sua SF-23. Tra i due ferraristi ci sono Lando Norris (McLaren) e Pierre Gasly. Prove accorciate nel finale per una bandiera rossa provocata da un dritto di Lewis Hamilton in fondo alla discesa del Mirabeau.

Il sette volte iridato chiude il turno in ottava posizione alle spalle di Leclerc e davanti ad Esteban Ocon sulla Alpine. Come nel secondo turno di prove, Valtteri Bottas porta l'Alfa Romeo nella top ten, alle soglie della quale (undicesimo) si ferma George Russell che continua a fare fatica a raggiungere i quartieri altri del ranking. Solo quattordicesimo Fernando Alonso che non riesce a completare un time attack pulito dall'inizio alla fine e deve poi rinunciare all'ultimo tentativo a causa della bandiera rossa.

Verstappen plana insomma sul tracciato cittadino di Montecarlo con una performance che lo candida automaticamente alla pole ma è tutta la Red Bull ad aver cambiato marcia. Il ritardo incassato da Perez è minimo e il messicano ha qualche chance di tentare il colpo a sorpresa. La missione si complica invece per la Ferrari. All'indomani di un venerdì non particolarmente brillante, Leclerc chiede al team di rivoluzionare l'assetto della sua monoposto, mentre Sainz chiude quarto alle spalle di Stroll. La performance del canadese con la Aston Martin lascia intuire grandi possibilità per il già citato Alonso. Ad una posizione nelle prime tre file della griglia puntano anche Lando Norris che conferma le promesse del venerdì pomeriggio e i due piloti Alpine che - come nel turno del venerdì pomeriggio - raggiungono entrambi la top ten.