Prove 3 Budapest: Hamilton a caccia della pole, passo indietro per la Ferrari

GP UNGHERIA

Il campione della Mercedes s candida alla pole per l'undicesimo appuntamento del Mondiale

© Getty Images È di Lewis Hamilton il miglior tempo nel terzo ed ultimo turno di prove libere del GP d'Ungheria. Il sette volte iridato chiude in un minuto e 17 secondi e 811 millesimi e si mette dietro entrambe le Red Bull. Secondo tempo per Max Verstappen (+0.250) che precede di sei millesimi Sergio Perez. Nico Hulkenberg stupisce con il quarto tempo davanti a Lando Norris e George Russell. Settima ed ottava prestazione per le Ferrari: Charles Leclerc accusa un ritardo da Hamilton di 379 millesimi, Carlos Sainz di 423. Chiudono la top ten Fernando Alonso e Valtteri Bottas.

© Getty Images

Il turno di prove che fa da antipasto alle qualifiche mischia le carte in vista della caccia alla pole. Brilla la Mercedes, in particolare con Hamilton ma Red Bull stringe d'assedio il sette volte iridato e lo fa finalmente con entrambi i propri piloti, visto che Perez riesce finalmente ad alzare il livello della sua sfida. Sessione interlocutoria per le Ferrari che non mantengono le promesse del venerdì: davanti a Leclerc e Sainz anche Hulkenberg con la Haas spinta dalla power unit di Maranello, Norris con la McLaren (accusato da Charles di averlo ostacolto nel suo ultimo time attack) e Russell con la seconda Mercedes.

© Getty Images

Continua il momento non particolarmente brillante di Aston Martin che dall'inizio dell'estate sembra aver perso parte dello smalto d'inizio stagione. Sulla pista della sua prima vittoria in Formula Uno vent'anni fa, Alonso chiude nono a 539 millesimi da Hamilton e davanti a Bottas con l'Alfa Romeo Sauber. La casa britannica e il team italo-elvetico sono in piena bagarre a centro gruppo, visto che Lance Stroll e Guanyu Zhou occupano l'undicesima e la dodicesima casella del ranking.

© Getty Images

Passo indietro anche per Alpine: Pierre Gasly è solo sedicesimo, il vincitore del rocambolesco GP d’Ungheria 2021 Esteban Ocon è solo diciannovesimo. Tutto in salita il GP del rientro di Daniel Ricciardo con la poco competititva Alpha Tauri: l'australiano non va oltre il diciottesimo tempo, il suo compagno di squadra Yuki Tsunoda occupa la ventesima e ultima casella della classifica.