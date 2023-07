Prove 2 a Budapest: Ferrari al comando con Leclerc, Red Bull e Mercedes lontane

GP UNGHERIA

Nella scia del ferrarista monegasco all'Hungaroring la McLaren del sempre più convincente Norris

© Getty Images Dopo un primo turno di prove piuttosto interlocutorio, il weekend del GP d'Ungheria è entrato nel vivo con la seconda sessione, più lineare nel suo svolgimento (ma non priva di sorprese!) , chiusa al comando da Charles Leclerc che ha "staccato" la miglior performance di giornata, precedendo di quindici soli millesimi Lando Norris (McLaren-Mercedes) e di 232 millesimi Pierre Gasly con la Alpine. Quarto tempo per Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) a 248 millesimi dalla vetta e quinto per Esteban Ocon con l'altra Alpine (+0.359). Carlos Sainz chiude la top ten con l'altra Ferrari (staccata di 96 millesimi dalla SF-23 gemella di Leclerc) e precede Max Verstappen, insolitamente undicesimo a 593 millesimi. Solo diciottesimo (dopo l'incidente della tarda mattinata) Sergio Perez. In ombra anche la Mercedes: Lewis Hamilton è solo sedicesimo, testacoda completo per Geporge Russell che pasa dal miglior tempo del primo turno.... all'ultimo del secondo.

© Getty Images

Salgono le aspettative ferrariste nel secondo turno di prove dell'Ungheria, anche se a brillare è il solo Leclerc. Turno decisamente più opaco per Sainz che non va oltre il decimo tempo, separato dal compagno di squadra di mezzo secondo quasi pieno. A stupire è stato però il venerdì di "scarsa vena" dei campioni del mondo della Red Bull ma anche delle Frecce Nere Mercedes. Non solo performance chiaramente, ma anche un diverso approccio ad un weekend che mette nel conto un format di qualifica sperimentale, ulteriormente complicato dalla pioggia che ha segnato per intero il turno d'apertura. Via libera quindi nei quartieri alti per Alpine (terza e quinta), per Alfa Romeo (settima e nona con Bottas e Zhou), ma anche per Haas (sesta con Magnussen), Aston Martin (ottava con Alonso) e soprattutto per Alpha Tauri. Magari pungolato dal neo compaggno di squadra Daniel Ricciardo (quattordicesimo del ranking), Yuki Tsunoda "stacca" il quarto tempo, a sandwich tra le due Alpine.

© Getty Images

Agli antipodi la performance della McLaren, perché Norris chiude il turno... negli scarichi della Ferrari numero sedici, mentre il suo compagno Oscar Piastri (secondo nelle Prove 1) si lascia alle spalle solo la Mercedes di Russell... che -come detto - era stato il più veloce sull'asfalto bagnato. Una giornata "sottosopra" insomma e gerarchie ribaltate nel giro di poche ore all'Hungaroring e un sabato che promette ulteriori sorprese, con previsioni meteo all'insegna dell'imprevedibilità.