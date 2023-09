Prove 1 GP Italia: Sainz nella scia di Verstappen, la Red Bull... vede rosso

GP ITALIA

Il fine settimana del quattordicesimo appuntamento iridato inizia con il miglior tempo del campione in carica

Red Bull e Ferrari già in bagarre a Monza nel primo turno di prove del Gran Premio d'Italia. A svettare è - manco a dirlo - Max Verstappen che stacca di 46 millesimi Carlos Sainz, che proprio oggi taglia il traguardo dei suoi primi ventinove anni. È di 177 millesimi invece il ritardo di Sergio Perez da proprio capitano, mentre Charles Leclerc (vincitore a Monza quattro anni fa), chiude il quartetto di testa a 309 millesimi dalla vetta. Poker di power unit Mercedes alle spalle delle prime due file virtuali: George Russell chiude quinto davanti a Fernando Alonso, Lando Norris e Lewis Hamilton. Chiudono la top ten un pilota in crescita e uno sempre più concreto ed efficace: Yuki Tsunoda con la Alpha Tauri (gara di casa per il team di Faenza, dopo la cancellazione di Imola) e Alexander Albon con la Williams, che si concede pure un innocuo "dritto" nella ghiaia della Variante Ascari.

© Getty Images

All'alba del weekend di Monza, è la Ferrari la sfidante ufficiale della Red Bull ed in particolare del leader del Mondiale Verstappen che parte subito alla caccia del suo secondo successo (consecutivo) nel GP d'Italia con il tempo di minuto, 22 secondo e 657 millesimi. Il primo turno del fine settimana va in scena con svolgimento lineare, temperature fresche e condizioni ideali per provare (nei primi quaranta minuti) assetto e pneumatici in versione qualifica e dedicarsi nell'ultimo terzo della sessione al ritmo-gara. In entrambi i casi sono i campioni del mondo e dettare - letteralmente - il passo, ma la Ferrari è apparentemente all'altezza della missione in entrambi i casi. Monza d'altra parte non è Zandvoort e richiama molto Spa-Francorchamps, dove cinque settimane fa Leclerc ha raggiunto il terzo gradino del podio.

© Getty Images

In agguato ci sono Mercedes e due altre squadre equipaggiate con la power unit tedesca, vale a dire Aston Martin e McLaren: Russell, Alonso, Norris e Hamilton chiudono il turno con distacchi appena superiori al mezzo secondo dalla vetta: dai 532 millesimi di Russell ai 612 di Hamilton, entrambi freschi di riconferma da Toto Wolff per le prossime due stagioni.

© Getty Images

Ad aprire la seconda pagina della classifica è Oscar Piastri con la McLaren che - lo ricordiamo - a Monza ha fatto doppietta non più tardi di due anni fa con Ricciardo e Norris (nell'ordine), ponendo fine a un digiuno di vittorie decennale. Dodicesimo tempo per Logan Sargeant (due Williams nelle primi dodici posizioni della classifica), al quale il team fondato da sir Frank ha dato l'ultimatum ed è quindi sotto pressione. Alle spalle del pilota di Fort Lauderdale ci sono Liam Lawson (al suo secondo GP come sostituto di Ricciardo in Alpha Tauri), Pierre Gasly con una Alpine tutt’altro che brillante al via del weekend monzese (Esteban Ocon è tre caselle più sotto) e Valtteri Bottas, alla cui Alfa Romeo Sauber la livrea tricolore Monza Edition non ha finora aggiunto sprint: un problema di soft ha creato problemi e a Guanyu Zhou (fanalino di koda del ranking) per buona parte del turno. Chiude diciottesimo invece il brasiliano Felice Drugovich, in pista solo per questo turno al volante della Aston Martin solitamente affidata a Lance Stroll.