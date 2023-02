Primo giorno di scuola: dalla pasta... alla pista la playlist 2023 di Sainz e Leclerc

© Getty Images

Charles predilige la pasta e ascolta il rock dei newyorchesi Strokes, in cima alla playlist musicale di Carlos c'è "Smooth Operator" della sofisticata Sade e in quella gastronomica (nel suo menu insomma) ... hambuger e pizza! Sulla lavagna del primo giorno di scuola Leclerc e Sainz spiccano però - letteralmente bianco su nero - la fedeltà alla causa rossa (per il monegasco) e la più esplicita missione-vittoria del madrileno. I due ferraristi si sono prestati - come i loro diciotto colleghi - ad un gioco precampionato sui social ufficiali della Formula 1, destinato però a lasciare spazio ormai nel giro di poche ore alle faccende serie: il Gran Premio del Bahrain bussa alle porte!