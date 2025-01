Primi test Ferrari: Hamilton e Leclerc in pista a Barcellona con la vecchia SF-23

Dopo i primi giri a Fiorano con il debutto di Lewis Hamilton, la Ferrari torna in pista sul circuito di Montmelò vicino a Barcellona per completare i km messi a dispostone nell'ambito dei Testing Previous Cars di Formula 1. In Catalogna, da oggi fino al 30 gennaio. Il primo a entrare in pista è il sette volte campione del mondo sulla SF-23, poi sarà la volta anche di Charles Leclerc. I due ferraristi completeranno così i mille chilometri concessi dalla Fia per i test con questi tipi di monoposto, poi il team italiano rimarrà ancora al Montmelò dove il 4 e 5 febbraio, insieme a McLaren, inizierà il lavoro sulle gomme 2026 con la SF-24 modificata nelle sospensioni e nei carichi, la macchina che l'anno scorso ha vinto cinque gare.