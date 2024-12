Power unit Ferrari per Cadillac-Andretti nel 2026

"Ferrari annuncia oggi (martedì 10 dicembre, ndr) un accordo pluriennale a partire dal 2026 con Andretti Formula Racing LLC per la fornitura di power unit e cambi alla scuderia guidata da TWG Global e Genera Motors, a condizione che Andretti Formula Racing LLC riceva conferma scritta dalla FIA - F1 che la sua iscrizione al Campionato FIA di Formula 1 del 2026 sia stata accettata e approvata". Come era stato ipotizzato lunedì 25 novembre scorso all'indomani del Gran Premio di Las Vegas, ci sarà il Cavallino Rampante sulla power unit (e sulla trasmissione) che il team USA intenzionato a debuttare tra due anni monterà sulle proprie monoposto per le sue prime due stagioni. Dal 2028 infatti il Costruttore americano dovrà essere in grado di produrre la propria power unit. Come specificato nel comunicato ufficiale rilasciato da Maranello alle 14.58, l'entrata in vigore dell'accordo è subordinata all'accettazione scritta da parte di FIA e Formula 1 della richiesta di iscrizione (tecnicamente si era trattato di un "accordo di principio") al Mondiale come undicesima squadra al via.