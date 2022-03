Pole di Leclerc a Sakhir. Verstappen in prima fila; 3. Sainz; 4. Perez. Terza fila per Hamilton e...Bottas!

GP BAHREIN F.1 PROVE UFFICIALI

Il ferrarista monegasco ha la meglio sul campione in carica e mette a segno la pole per il primo GP della nuova stagione.

di

Stefano Gatti

La Ferrari brilla sotto i riflettori di Sakhir: Charles Leclerc conquista la pole position del GP del Bahrein staccando di 123 millesimi Max Verstappen. Ferrari e Red Bull replicano anche in seconda fila: terzo tempo per Carlos Sainz (a se soli millesimi dal campione in carica), quarto per Sergio Perez (+0.363). Lewis Hamilton deve accontentarsi della terza fila: quinto tempo a 680 millesimi da Leclerc. A fianco del Re Nero il suo ex-compagno di squadra Valtteri Bottas, ora però sull'Alfa Romeo, mentre George Russell è solo nono alle spalle di Kevin Magnussen e Fernando Alonso. Pierre Gasly completa la top ten. La F1 riparte nel segno della Ferrari Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Quindici anni dopo Kimi Raikkonen a Melbourne, la Ferrari torna ad aggiudicarsi la pole position per il Gran Premio che apre il Mondiale e lo fa con autorità, grazie al time attack finale di Leclerc che detronizza il proprio compagno di squadra Sainz, ricacciato in seconda fila (ma per soli sei millesimi) dall'exploit di Verstappen. Il campione olandese, candidato numero uno dopo le esibizioni del secondo e del terzo turno di prove libere, deve inchinarsi per 123 millesimi. Suo malgrado, SuperMax aveva già... capito tutto o quasi nella serata del venerdì, rivelando di temere le Rosse ed in particolare quella del monegasco con il quale dividerà la prima fila del GP inaugurale. Tanto l'olandese quanto Leclerc dovranno però fare i conti con la progressione di Sainz nel corso del fine settimana. Un gradino sotto al compagno di squadra nella giornata di venerdì, il madrileno si è però... applicato, tappando alcune falle nel suo approccio e portandosi addirittura in pole provvisoria, prima dello show finale dei due piloti in prima fila. Carlos divide la seconda con Sergio Perez (lui pure andato migliorando sessione dopo sessione ma sempre lontano dal proprio capitano.

Getty Images

Sorprende - in negativo - la Mercedes. Da Hamilton in giù, gli uomini del team otto volte campione del Mondo Costruttori si erano ripetutamente "chiamati fuori" dalla caccia alla pole position (ed al successo nel GP). Tutto confermato...: un po' al gancio del neoarrivato Russell nelle prove libere, il Re Nero deve accontentarsi del quinto tempo e di una terza fila che - realisticamente - non gli permette di sognare più "in alto" del terzo gradino del podio. Ironia della sorte Lewis (staccato di 680 millesimi dalla vetta) sarà affiancato sulla terza linea da...Valtteri Bottas, che ha portato l'Alfa Romeo Sauber dalle secche del fondoclassifica alla Q3 delle qualifiche, confermando le buone performances delle prove libere. Con il finlandese però il gap da Verstappen supera il secondo pieno. La parte bassa della classifica inizia con un'altra sorpresa: il settimo tempo di Kevin Magnussen con la Haas che - come l'Alfa e più dell'Alfa - compie un gran balzo in avanti nel ranking. Pochi dubbi sul contributo della power unit Ferrari negli exploits di entrambe le squadre e - facile immaginarlo - amaro in bocca per Antonio Giovinazzi e per Nikita Mazepin...

Getty Images

Fernando Alonso chiude la quarta fila grazie all'ottava prestazione (+1.637), sufficiente a mettersi alle spalle la Mercedes di Russell e l'Alpha Tauri di Gasly che scatteranno fianco a fianco dalla quinta fila. Alle spalle della sesta (Ocon con la seconda Alpine e Schumacher con la seconda Haas), il risultato delle prove ufficiali sancisce lo stato di crisi della McLaren (Norris 13esimo, Ricciardo 18esimo) e quello di Aston Martin (Stroll 19esimo, due posizioni dietro ad Hulkenberg, convocato in extremis al posto di Vettel!). Ottava fila all'insegna dell'Estremo Oriente: 15esimo il rookie cinese Guanyu Zhou (Alfa Romeo), sedicesimo il giapponese Yuki Tsunoda (Alpha Tauri). In casa Williams, per finire, il rientrante Alexander Albon si qualifica più che dignitosamente in settima fila insieme a Norris, mentre Nicholas Latifi chiude lo schieramento con il 20esimo tempo. A conti fatti, la Williams è l'unico dei tre team meno performanti del 2021 a non aver fatto il salto di qualità e - rispetto ad Alfa Romeo ed Haas - l'unico a non disporre della PU Ferrari... Ma il Mondiale deve ancora iniziare ed i verdetti delle qualifiche di Sakhir (e probabilmente quelli del GP stesso) avranno bisogno di una pronta verifica - tutt'altro che scontata - già il prossimo weekend in Arabia Saudita.