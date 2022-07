Più sicurezza in F1: controllo al roll-bar rinforzato dopo l'incidente di Zhou

Proseguendo nella lotta al "porpoising". (termine che rimanda alle oscillazioni delle gomme sull'asfalto e che colpisce le nuove monoposto), la Fia ha deciso di modificare alcuni punti del regolamento tecnico per il prossimo anno. Durante l'ultima commissione tecnica, la Federazione internazionale ha confermato che i controlli saranno fatti a partire dal GP del Belgio, a Spa, in programma il 28 agosto. Queste modifiche normative dovranno però essere validate al prossimo Consiglio Mondiale. Inoltre, il controllo del roll-bar è stato rafforzato per il 2023, dopo lo spettacolare incidente di Zhou Guanyu a Silverstone all'inizio di questo mese.