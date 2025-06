Piastri: "Weekend grandioso per noi". Norris: "Oscar ne aveva di più"

Quello che è successo è successo e non c'è molto altro da dire. Peccato per la Safety Car finale perché - essendo su una strategia da tre soste - avevamo finito le gomme giuste. Con il senno di poi sarebbe stato meglio restare fuori. Le tre soste se non altro mi hanno permesso di attaccare e di divertirmi un po' di più. Le corse sono così: a volte va bene, altre volte no. Stavolta ha detto male a noi. Con Russell non potevo fare altro nel primo episodio, nel secondo sì certo, ma sono stato penalizzato e quindi non c'è altro da dire. Nel Mondiale sono lontanissimo dai primi due ma a parte questo non abbiamo proprio il passo. La McLaren va più forte, dobbiamo riconoscere i loro meriti".