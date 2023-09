Piastri: "Voglio vincere con McLaren e farne parte per molti anni"

FORMULA 1

© Getty Images A due terzi del cammino di una stagione d'esordio che si è rivelata forse più in salita del previsto, Oscar Piastri ha ottenuto dalla McLaren un'estensione del contratto pluriennale che ha ora scadenza alla fine del 2026. Entrato in McLaren alla fine del 2022 con un contratto pluriennale e al termine di una vera e propria battaglia legale con Alpine, il ventiduenne talento di Melbourne è salito sul secondo gradino del podio nella Sprint Race del Gran Premio del Belgio alla fine dello scorso di luglio. Campione Formula Renault Eurocup nel 2019, di Formula 3 l'anno dopo e di Formula e nel 2021, Piastri farà coppia con Cando Norris (che ha firmato un'estensione di contratto già a febbraio 2022) almeno fino a tutto il 2025. Dall'imminente GP del Giappone e fino al termine del Mondiale, l'australiano ha il dovere di alzare il livello della sfida anche e soprattutto nei confronti del proprio compagno di squadra che ha accumulato un bottino di 97 punti (che gli vale l'ottava casella della classifica generale) contro i suoi 42 (undicesima posizione nel ranking).

OSCAR PIASTRI

"Sono entusiasta di estendere la mia partnership con McLaren per molti anni. Voglio lottare in testa alla griglia con questa squadra e sono entusiasta della visione e delle basi che sono già state gettate per portarci lì. L'accoglienza che ho ricevuto e le relazioni che ho costruito fanno sentire questo come a casa. L'impegno costante del team in me mi ha fatto sentire incredibilmente apprezzato e il desiderio del team di far parte del suo futuro a lungo termine ha reso questa decisione facile. Essere desiderato così e per la squadra mostrare così tanta fiducia in me dopo solo mezza stagione, significa molto. Fin dall'Abu Dhabi Young Driver Test dello scorso anno mi sento davvero parte di tutto ciò che riguarda questa squadra e i miei ringraziamenti vanno a tutti dentro e intorno al team, nonché a tutti i fan. La stabilità è un enorme vantaggio in questa prima parte della mia carriera e averla con un marchio prestigioso come la McLaren mi dà l'opportunità di continuare il lavoro che abbiamo iniziato. Abbiamo goduto di alcuni bei momenti insieme nella mia stagione da rookie, ma sono entusiasta di lavorare insieme a tutti a MTC nei prossimi anni per creare alcuni grandi momenti".

ANDREA STELLA (TEAM PRINCIPAL)

"È fantastico confermare che Oscar ha firmato un'estensione pluriennale con il team. Oscar è una risorsa per la McLaren e impressiona costantemente con le sue prestazioni, l'etica del lavoro e l'atteggiamento, quindi è stata una decisione facile da prendere per il team. Si è già dimostrato fondamentale per la squadra, quindi è fantastico avere il suo voto di fiducia mentre spingiamo per vincere di nuovo i campionati in futuro. Non vedo l'ora di vederlo crescere con noi mentre continuiamo questo viaggio insieme".

ZAK BROWN (CEO MCLAREN RACING)

"Sono lieto di continuare la nostra partnership con Oscar fino alla fine del 2026. È un talento incredibile e una risorsa per la squadra, quindi è fantastico impegnarsi l'uno con l'altro a lungo termine. Oscar sta già dimostrando cosa può fare in pista ed è stato determinante nella svolta che abbiamo avuto finora in questa stagione. Si è inserito brillantemente nel team ed è davvero apprezzato da tutta la famiglia McLaren Racing. Sono entusiasta di vedere come continuerà a crescere sia dentro che fuori dalla pista".