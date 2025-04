Piastri senza macchia a Sakhir, Leclerc ci mette l'anima

Scosso dalla botta in qualifica, il lungo francese mette finalmente in riga il compagno di Haas Bearman, con una dei suoi rari passaggi nella zona nobile della classifica. In un Gran Premio infarcito di alti e bassi ripetuti da parte di molti dei suoi colleghi, Esteban non cade in tentazione e conduce in porto un sesto posto assolutamente da rimarcare, guadagnandosi già la riconoscenza del team in termini di punti per la classifica Costruttori. Roba da mandare sotto silenzio lo svarione in qualifica con danni annessi (solo alla VF-25, per fortuna).