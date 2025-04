Piastri "ingaggia" Verstappen, Leclercc si sblocca. Hamilton e Norris: il buio oltre la curva

Ormai è un caso acclarato e potrebbero servire provvedimenti drastici per dare una scossa al sui lato del box rosso, anche se le principali responsabilità sembrano essere in capo a sir Lewis. Vogliamo trovare qualcosa di buono nella sua performance saudita? Beh forse il duello a suon di DRS dati e presi ad inizio gara con Norris, un rimpallo di sorpassi "artificiali" che - in prospettiva - ha rallentato Lando q.b (quanto basta) per impedirgli di mettere la freccia sull'altro ferrarista Lecler negli ultimi dieci giri. Ma non è per questo (e non per un compenso stellare!) che la Ferrari ha ingaggiato Hamilton.