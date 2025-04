Piastri: "A mio agio e fiducioso per la gara". Norris: "Non sono stato abbastanza veloce"

"Sono molto fiducioso già dall'inizio del weekend, direi molto a mio agio dopo un primo turno di prove libere caotico. Nelle libere tre abbiamo trovato un buon passo, anche se gli avversari si sono avvicinati un po' troppo in qualifica per i miei gusti. Vediamo in gara: intanto parto davanti, sto bene e non avrei potuto fare meglio. Non vedo l'ora".