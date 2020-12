Perez conquista a Sakhir la sua prima vittoria, pasticcio Mercedes ai box ma Russell è già una stella

GRAN PREMIO SAKHIR F.1

di

STEFANO GATTI

Prima vittoria nel Mondiale per Sergio Perez (Racing Point) che sfrutta un clamoroso errore del box Mercedes che monta a George Russell (dominatore nel GP) le gomme destinate a Valtteri Bottas, costringendo il sostituto di Lewis Hamilton a rientrare immediatamente per una nuova sosta. Una foratura nel finale costringe poi Russell ad un nuovo pit stop ed al nono posto finale. Sul podio con Perez salgono Esteban Ocon (Renault) e Lance Stroll con l'altra Racing Point. Bottas chiude ottavo, Ferrari undicesima con Vettel mentre Charles Leclerc colpisce il futuro vincitore Perez al primo giro e finisce fuori gara insieme all'incolpevole Max Verstappen.

L'inimmaginabile diventa realtà al 63esimo degli 87 giri del Gran Premio di Sakhir: l'esordiente Jack Aitken tocca le barriere all'ingresso del rettilineo dei box e perde l'alettone anteriore della sua Williams. Safety car in pista e doppio pit stop (di sicurezza...) per le Mercedes che stanno in realtà dominando in lungo e in largo il GP con George Russell fin dal primo giro, posizione strappata al via al compagno di squadra Valtteri Bottas, scattato dalla pole position. Ma accade appunto l'impensabile: al sostituto di Lewis Hamilton vien montata una delle gomme destinate al finlandese, che attende il suo turno in coda alla W11 numero 63 e che viene quindi rispedito in pista per gli ultimi ventiquattro giri con il set di gomme montate al 49esimo passaggio. Russell viene invece richiamato per evitare penalizzazioni.

Con le Mercedes incredibilmente in difficoltà, Sergio Perez (bravissimo ad emergere dal "mucchio selvaggio" alle spalle delle Mercedes) deve solo mantenere il sangue freddo necessario per tenere a distanza di sicurezza da Esteban Ocon ed il proprio compagno di squadra Lance Stroll. Ma per le Frecce Nere le disavventure non sono ancora finite: Bottas, senza più ritmo, retrocede fino all'ottava posizione finale e chiude proprio davanti a Russell che a dieci giri dalla bandiera a scacchi è costretto alla sua quarta visita al garage Mercedes per un principio di foratura.

Per il messicano Perez, al penultimo impegno con la Racing Point (Vettel ne prenderà il posto nel team che l'anno prossimo si chiamerà Aston Martin) si tratta della prima affermazione di una carriera nei gran premi iniziata nel 2011 e che potrebbe essere giunta ai titoli di coda se - come lo stesso "Checo" ha recentemente confermato, cadrà definitivamente la sua candidatura a prendere il posto di Alexander Albon (oggi sesto al traguardo) al volante della Red Bull.

La vittoria del trentenne pilota di Guadalajara assume un valore ancora più alto se si pensa che Sergio era stato centrato alla curva quattro del primo giro da Charles Leclerc, in un incidente che ha costretto lo stesso Perez ai box ed il ferrarista al ritiro insieme all'incolpevole Max Verstappen. Per evitare l'incidente infatti l'olandese ha allargato la traiettoria ma ha perso aderenza sulla sabbia, finendo contro il guard rail. Occasione sprecata per Red Bull e per la Ferrari che non va oltre il dodicesimo posto finale di Sebastian Vettel, autore di una gara anonima, mai nel vivo della corsa per i punti iridati. A piedi del podio resta Carlos Sainz Jr., quarto con la McLaren davanti a Daniel Ricciardo ed a Daniil Kvyat con la migliore delle Alpha Tauri.