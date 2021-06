Per Leclerc "buon recupero da un turno all'altro". Sainz e l'enigma-pneumatici: "hard e soft ok, medie...no!"

FORMULA 1

Cauto ottimismo dei due ferraristi in vista delle qualifiche del settimo appuntamento iridato.

di

STEFANO GATTI

"I risultati della prima giornata di prove sono più in linea con il nostro standard di rendimento rispetto a Montecarlo e Baku, dove eravamo andati meglio del previsto. Il vento forte ha reso la macchina difficile da guidare, ma è così per tutti. Non male comunque. Tanto lavoro da fare ma buone sensazioni. Abbiamo recuperato parecchie posizioni tra un turno e l'altro". Charles Leclerc non si sbilancia sulle possibilità della Ferrari al Paul Ricard. Carlos Sainz mette l'accento sul comportamento degli pneumatici ed esprime una preoccupazione precisa in vista della gara.

"Come previsto siamo un po' rientrati nei ranghi rispetto a Montecarlo e Baku. Siamo consapevoli che la configurazione di questo tracciato non sia ideale per noi. Nonostante questo, anch'io ho buone sensazioni. Siamo contenti perché abbiamo trovato un buon bilanciamento. A livello di mescole invece siamo un po' preoccupati: con le hard e con le soft andiamo bene ma con le medie abbiamo dei problemi che non riusciamo ancora a comprendere".

Fuori dalla top ten nella sessione d'apertura del weekend, Leclerc e Sainz hanno chiuso la giornata con il quinto e l'ottavo tempo ed hanno già chiaro (fin dalle dichiarazione della vigilia in realtà) che il podio potrebbe restare un miraggio, virtualmente ipotecato da Red Bull e Mercedes. Ci sono però punti pesanti da inseguire, per provare a rendere più consistente il margine di vantaggio sulla McLaren (attualmente di due soli punti) nella sfida per il terzo posto della classifica Costruttori. A mischiare le carte potrebbero essere - sia in qualifica che in gara - le Alpine di Alonso ed Ocon e l'Alpha Tauri, in particolare quella di Pierre Gasly, uno dei piloti più in forma del momento, che per di più al Paul Ricard "gioca" praticamente in casa...