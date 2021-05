Per la classifica e per l'orgoglio: missione doppia per Alonso nel GP di Spagna

FORMULA 1

Dopo il salto di qualità di Portimao, Alpine F1 Team punta a confermarsi a Barcellona ma "cerca" ancora il miglior Alonso.

di

STEFANO GATTI

Fernando torna a casa ma... come la troverà? Per Alonso il quarto appuntamento del Mondiale sul "suo" Circuit de Catalunya rappresenta un primo, importante giro di boa nella stagione del rientro in Formula Uno dopo due anni spesi in giro per il mondo a caccia di gloria tra le Mans, Indianapolis e i deserti sauditi della Dakar. L'avvio stagionale è stato fin qui in crescendo ma quello del suo compagno di squadra Esteban Ocon... lo è stato di più!

Anche per questo l'asfalto amico catalano arriva per Alonso al momento giusto per provare a riequilibrare il confronto interno con il francese che - soprattutto a Portimao - è parso una spanna sopra il due volte iridato, più rapido di lui e più efficace nel mettere a frutto il buon weekend portoghese della ex-Renault. Troppo limitata la prospettiva "interna" per chi, come l'asturiano, non nasconde l'idea di una seconda carriera nel Mondiale quantomeno nella scia vincente della prima? Può darsi, ma i primi tre GP hanno mostrato insidie probabilmente inattese.

In qualifica, Alonso ha battuto Esteban solo all'esordio stagionale di Sakhir, entrando nella Q3 che però ha poi mancato ad Imola ed a Portimao. Dove - in entrambe le occasioni - a centrare la missione è poi stato il francese. In gara, l'ex ferrarista è stato costretto al ritiro in Bahrain per l'anomalo problema ai freni (surriscaldamento causa... sacchetto di carta) mentre Ocon chiudeva in una poco significativa tredicesima posizione. In entrambe le occasioni il francese lo ha imitato. Di più: lo ha preceduto! Di misura, ma lo ha preceduto, chiudendo rispettivamente nono e settimo.

Barcellona insomma già come occasione di riscatto per l'orgogliosissimo Alonso che sull'asfalto... de Catalunya ha vinto due volte: nell'ormai lontano 2006 con la Renault e nel più recente 2013 con la Ferrari. Poi sarà la volta di Montecarlo, dove il quasi quarantenne Alonso (appuntamento con gli "anta" il prossimo 29 luglio) metterà alla prova i suoi riflessi da campione (ne siamo certi) negli spazi angusti del circuito cittadino del Principato, dove ha vinto back-to-back nel 2006 e nel 2007 con Renault e Mercedes e dove invece Ocon ha corso solo due volte con la Force India. Però passando nel giro di dodici mesi dal dodicesimo posto dell'esordio nel 2017 al promettente sesto posto del 2018, appunto.