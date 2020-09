Per Kimi Raikkonen la linea di partenza del GP di Russia è automaticamente... un traguardo: 323 GP come Barrichello

FORMULA UNO

di

STEFANO GATTI

Tutti gli occhi sono puntati sulla caccia di Lewis Hamilton alla caccia della 91esima vittoria nel Mondiale , quella che consentirà al Re Nero di far pari con Michael Schumacher, ma a Sochi anche Kimi Raikkonen si prepara ad entrare nella storia, raggiungendo Rubens Barrichello a quota 323 Gran Premi disputati. Un primato... di serie B? Mica tanto...!

Compirà quarantuno anni il prossimo 17 ottobre, Kimi Raikkonen, sei giorni dopo essere diventato il primatista assoluto per Gran Premi disputati. Sì perchè, se il pilota finlandese pareggerà i conti con Rubens Barrichello questo fine settimana in Russia, le porte per il primato solitario e la storia gli si spalancheranno davanti allo spegnersi del semaforo del GP di Germania del prossimo 11 ottobre al Nuerburgring. Dopodiché Kimi potrà allungare in vetta, prendendo il via dei cinque appuntamenti successivi: quelli che portano al termine della diciottesima stagione di "Iceman" nel Mondiale. Magari per metterla al sicuro (almeno per un po') dagli assalti del "cacciatore di primati" Lewis Hamilton - attualmente settimo a quota 259 - ma soprattutto di Fernando Alonso che nel 2021 torna nel Mondiale con Alpine F1Team (ex Renault), ripartendo da quota 312 (terzo della classifica).

Una carriera, quella di Kimi, iniziata nel 2001 con la Sauber, proseguita con la McLaren e temporaneamente chiusa dalla prima "campagna" ferrarista, culminata (per la verità iniziata) con la conquista del titolo iridato del 2007, tuttora il più recente (...) messo a segno da un pilota della Rossa.

Tornato in Formula Uno nel 2012 con la Lotus, Raikkonen vi è rimasto anche nel 2013 e poi si è nuovamente legato alla Ferrari. Anzi lo è ancora oggi visto che, dopo aver affiancato prima Fernando Alonso e poi Sebastian Vettel (dal 2014 al 2018), Kimi è passato al volante della Alfa Romeo (Sauber) spinta dalla power unit di Maranello. Al fatidico traguardo dei 323 GP, Raikkonen è quindi arrivato in diciotto anni ma in sedici stagioni effettive, contro le diciannove che erano servite a Rubens Barrichello. Senza dimenticare che il brasiliano ha esordito nel 1993, epoca alla quale raramente la stagione arrivava a diciassette GP, praticamente base minima dei campionati ai quali ha invece preso parte Kimi, ad iniziare dal 2001 e... chissà fino a quando. !"Iceman" deve ancora.... sciogliere la riserva, comunicare al mondo (ed all'Alfa Romeo...) i suoi piani per il futuro immediato: magari da "chioccia" di Mick Schumacher nel 2021!

Intanto c'è un primato da eguagliare: c'è una linea di partenza (quella di Sochi) che per Kimi è automaticamente... un traguardo!