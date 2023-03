Passaggio a Maranello: giornata di team building per Leclerc, Sainz&Co.

FORMULA UNO

Piloti e vertice della Scuderia "relazionano" i dipendenti Ferrari dopo il primo GP stagionale

© Ferrari Twitter Sulla ideale rotta che collega Sakhir con Jeddah, il team Ferrari ha... fatto scalo a Maranello per una giornata speciale di "team building" molto appropriata ed apprezzata dopo l'avvio di stagione largamente inferiore alle attese. Missione all'insegna dell’unione delle forze parzialmente "sporcata" dalla praticamente contemporanea partenza per altra destinazione (McLaren probabilmente) del capo degli aerodinamici David Sanchez. I piloti partono, la Ferrari resta, diceva in buona sostanza Enzo Ferrari. Ecco perché il passaggio di Charles Leclerc, Carlos Sainz, Frederic Vasseur e degli altri uomini della cabina di regia delle Rosse ha comunque contribuito a rinsaldare i legami e... ricompattarsi in vista del Gran Premio dell'Arabia Saudita di domenica 19 marzo.

© Ferrari Twitter

Quella di stabilire un collegamento diretto tra la squadra di Formula uno e i dipendenti della Ferrari sembra già essere un marchio... di fabbrica del nuovo corso di Maranello. Non bisogna dimenticare che la presentazione della SF-23 portata in gara da Leclerc e Sainz nel Mondiale era avvenuta poco meno di un mese fa - il giorno di San Valentino - sulla Pista di Fiorano ed anche in quella occasione davanti ad una numerosa rappresentanza delle maestranze, riunita su una tribuna allestita per l'occasione. Un "unicum" o quasi nel desolante panorama delle asettiche presentazioni online delle monoposto che hanno fatto il loro esordio nel recente GP del Bahrain.