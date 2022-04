"Partenza pessima, poi ho ragionato". Verstappen ci mette una pezza, Hamilton no: "Bloccato dietro, stagione complicata"

PRIMO ROUND ALLA RED BULL

Red Bull festeggia il doppio podio della Sprint ma il campione del mondo non abbassa la guardia.

"Sono partito malissimo, non so perché... Troppo pattinamento, poi ho cercato di ragionare. Leclerc aveva più passo all'inizio, poi però ha finito le gomme e sono riuscito a superarlo. Con le soft oggi siamo andati molto bene ma domani con la mescola più dura il comportamento della macchina cambierà. Stiamo a vedere. Di sicuro non posso permettermi un'altra partenza così". Verstappen calcolatore ed implacabile nella Sprint di Imola ma l'olandese non si illude di avere vita facile con Leclerc nel GP dell'Emilia Romagna. Getty Images

La gara Sprint in riva al Santerno esalta la velocità della Red Bull con gli pneumatici soft. Ne approfitta anche Sergio Perez che - dopo i guai del venerdì - si autoinvita alla festa del podio. Terzo gradino ed un sogno malcelato per il GP classico:

"Oggi il nostro ritmo era davvero buono. L'ideale sarebbe fare doppietta domani: sarebbe bello, anche se penso che i tifosi di Imola non siano tanto d'accordo..."

Getty Images

All'altro capo della classifica o quasi un'irriconoscibile Mercedes: Lewis Hamilton non si fa più illusioni nel breve termine:

"Le prove libere della mattinata ci avevano dato buone sensazioni ma partivamo dietro e su questa pista è difficile superare: siamo rimasti bloccati... nel trenino. Sarà un GP complicato, tutto l'anno lo sarà... ma ciò che non ci distrugge ci renderà più forti. Al momento non si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel, ma continuiamo a lavorare":