Papaya e antracite: è la ricetta cromatica McLaren per la MCL38 di Norris e Piastri

L'ANTICIPAZIONE

La nuova monoposto della storica scuderia inglese verrà svelata tra poco meno di un mese

© McLaren Racing Nuova livrea all'insegna della continuità e della tradizione per McLaren che mostra con largo anticipo i colori della MCL38 che Lando Norris e Oscar Piastri guideranno nel Mondiale al via il primo weekend di marzo in Bahrain. Smarcato nel 2023 il traguardo del proprio sessantesimo anno, lo storico team inglese guidato dal CEO Zak Brown e dal Team Principal Andrea Stella presenterà la monoposto tra poco meno di un mese: mercoledì 14 febbraio con uno shakedown a Silverstone, lo stesso giorno (e la stessa location) della Mercedes, un giorno dopo la Ferrari e uno prima della Red Bull. Insieme alle "Big Three" insomma, quasi a significare le intenzioni McLaren di mischiarsi (in pista) con le squadre che puntano ai titoli iridati. La MCL38 veste ancora il classico colore papaya, abbinato al grigio antracite, alternandoli in senso trasversale, con la tonalità più chiara predominante nella zona del muso e nel retrotreno e quella più scura a caratterizzare il corpo centrale. Uno schema solo apparentemente simile a quella sfoggiato in pista lo scorso anno, nel quale papaya e grigio erano disposti longitudinalmente.

© McLaren Racing

A livello di sigla, la MCL38 riprende la sequenza interrotta nel 2023 quando l'erede della MCL36 portata in gara nel 2022 (e protagonista della doppietta Ricciardo-Norris nel GP d'Italia a Monza, solo inizialmente definita MCL37, venne chiamata MCL60 in omaggio alla storica ricorrenza di cui alle righe iniziali.

Nominato Team Principal nel dicembre 2022, Andrea Stella guiderà il team per il secondo anno. Il top manager italiano punta a guidare la squadra verso l'obiettivo minimo del quarto posto nel Mondiale Costruttori, centrato la scorsa stagione grazie alla bella rimonta messa in pista nella seconda metà del Mondiale, scattata con gli aggiornamenti tecnici introdotti all'inizio dell'estate, che hanno permesso a Norris e Piastri di salire più volte sul podio e alla McLaren stessa di distanziare progressivamente i diretti rivali di Alpine.

Stella sarà coadiuvato dai nuovi arrivi Rob Marshall (Technical Director, Engineering & Design) e David Sanchez (Technical Director, Car Concept&Performance), entrambi entrati a far parte di McLaren Racing a partire dal secondo giorno del nuovo anno. Dall'alto della sua trentennale esperienza in Formula 1, Peter Prodromou continua a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico (Aerodinamica), mentre Neil Houldey (in McLaren da diciotto anni) è Vice Direttore Tecnico, Ingegneria e Design.

© McLaren Racing

"Siamo lieti di lanciare la nostra livrea di Formula 1 2024 in vista della nuova stagione. Il design è fantastico e non vedo l'ora di correre e vederlo prendere vita in pista il mese prossimo. Non abbiamo iniziato il 2023 come volevamo, ma Andrea e il team hanno fatto un ottimo lavoro dopo l'entrata in vigore della ristrutturazione organizzativa, e il duro lavoro continua per prolungare questo slancio nella nuova stagione. Sono fiducioso che Lando e Oscar continueranno a fornire grandi risultati dopo una seconda metà così impressionante dello scorso anno, che ha visto la squadra finire quarta in campionato con 302 punti. Questi sono tutti passi avanti rispetto all'anno precedente, mentre continuiamo la nostra missione di spingere e competere nelle prime posizioni della griglia". (Zak Brown - CEO McLaren Racing)

"Dopo una off season intensa e produttiva, ci dirigiamo verso il 2024 con l'obiettivo di continuare il nostro viaggio verso la parte alta della griglia. L'anno scorso ha permesso al team di gettare solide basi per il futuro attraverso il duro lavoro, l'impegno, lo sforzo e il talento. Con i nostri nuovi aggiornamenti dell'infrastruttura e le persone in atto, dobbiamo continuare a elevare i nostri standard e incorporare prestazioni elevate in tutto ciò che facciamo. La livrea 2024 è molto bella o e non vedo l'ora di vedere Lando e Oscar portare in pista la MCL38 il mese prossimo". (Andrea Stella - Team Principal)

© McLaren Racing

"Non vedo l'ora che inizi la nuova stagione, sarà la mia sesta in Formula 1 e spero di portare lo slancio della fine della scorsa stagione fino in Bahrainper. La nuova livrea ha un bell'aspetto e sono sicuro che i fan la adoreranno tanto quanto me.Tutti in fabbrica stanno lavorando duramente e non vedo l'ora di mettermi al volante della nuova monoposto per sfidare i nostri avversari". (Lando Norris)

"La livrea 2024 è davvero bella e non vedo l'ora di scendere in pista per la mia seconda stagione con McLaren. Ho creato dei ricordi speciali con la squadra nel mio anno da rookie, assicurandomi due podi e la vittoria in una gara Sprint. Lavorerò sodo insieme a tutta la squadra per portare questa tendenza positiva nella nuova stagione". (Oscar Piastri)