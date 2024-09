Norris teme solo la Ferrari: "Tutto secondo i piani, ma Leclerc è... troppo vicino"

GP SINGAPORE F.1

Il pilota di Glastonbury è piuttosto fiducioso di poter rilanciare a Singapore la sua rincorsa a Verstappen

© Getty Images "Il nostro passo è buono, io mi sento bene e credo di aver fatto un bel giro. Tutto va secondo i piani, speriamo che il weekend prosegua così. Siamo davanti ma siamo consapevoli del fatto che la Ferrari è molto vicina con Leclerc. Lui è molto veloce sui circuiti cittadini: lo abbiamo visto a Baku e di più ancora a Montecarlo. Io sono soddisfatto del mio giro veloce e mi auguro che Charles lo sia del suo. Anche perché diversamente mi dovrei preoccupare e non poco!" Lando Norris individua nel pilota della Ferrari numero sedici il suo principale avversario nella caccia alla pole position di Marina Bay.

Amplia lo scenario invece Zak Brown, il CEO statunitense della McLaren che - ai microfoni di Sky - non si fa pregare per sottolineare l'iniziativa da lui stesso presa di modificare l'ala posteriore ad alta (anzi, eccessiva) flessibilità della MCL38 presa di mira dalla FIA e dalla concorrenza, Red Bull in primis ovviamente:

"Ci siamo offerti noi - con la FIA - di apportare piccole modifiche alla nostra ala posteriore e non credo che avremmo preso questa iniziativa se non avessimo penato che potesse fare una certa differenza in termini di performance. Venendo alle prova, la sfida per la pole vede Norris e Leclerc in prima linea, ma non sottovalutiamo Red, Mercedes e le loro possibilità di rifarsi sotto. E poi c'è la sorpresa VISA Cash App RB, che era andata forte a Singapore già nel 2023 (quando si chiamava Alpha Tauri, ndr). Siamo decisi a fare il massimo per assistere Noris nella corsa al titolo, ma non vogliamo nemmeno limitare le chances di Piastri. Per quanto rigurda il Mondiale Costruttori, ci sono tre squadre in lotta e basta una gara per cambiare tutto. Siamo fiduciosi di potercela fare me abbiamo ancora diverse gare davanti e ad esre decisivi saranno moto probabilmente gli episodi".

Piuttosto laconico il commento dei due piloti Red Bull a fine giornata:

"Giornata difficile. Non c'è il grip che vorremmo, quindi abbiamo alcune cose da guardare. Ho anche qualche problema di aderenza in generale su cordoli e dossi ma ad essere onesti nulla di preoccupante". (Max Verstappen)

"Abbiamo fatto qualche passo in avanti ma non basta. È abbastanza difficile mettere insieme un giro pulito e siamo indietro di quasi un secondo rispetto al ritmo ideale. Abbiamo bisogno di un bel cambiamento, soprattutto per essere in grado di fare dei sorpassi in pista". (Sergio Perez)