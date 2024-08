Norris: "Pole fantastica, incognita-gomme per il GP". Russell: "Sono carico, voglio vincere"

GP ITALIA

L'autore della pole mette in guardia sulle incognite del degrado gomme sul rinnovato asfalto dell'Autodromo Nazionale

© Getty Images "È fantastico fare un'altra pole position: due McLaren davanti in prima fila è una sorpresa, con una griglia così compatta. Complimenti a tutto il team! Sono molto contento, Siamo tutti vicini e tutti molto veloci, non sarà una gara semplice con tante incognite legate al degrado sull'asfalto nuovo. Sarà una bella sfida affrontare la curva uno, che è molto lontana dal semaforo, non vedo l'ora che sia domani". Non sta nella pelle Lando Norris al capolinea di una qualifica tiratissima e incerta, che il pilota inglese della McLaren però aveva affrontato da grande favorito.

© Getty Images

L'altro pilota McLaren Oscar Piastri conferma l'analisi del poleman ma fa autocritica:

"Il primo time attack del Q3 è stato piuttosto buono, il secondo invece no. Una buona prestazione anche di squadra, c'è una griglia estremamente compatta. Una prova incredibile da parte di entrambi. Partire davanti è positivo, al via la strada fino alla curva uno però è lunga e poi stiamo a vedere come si comporteranno le gomme. La gara sarà entusiasmante".

© Getty Images

Al via dall'interno della terza fila, George Russell punta a sfidare apertamente le McLaren per la vittoria e chiude il suo proclama con una battuta ironica che fa riferimento alla squalifica di Spa-Francorchamps, dove George aveva tagliato il traguardo in prima posizione ma era poi stato qualificato per sottopeso in sede di verifiche tecniche:

"Il terzo posto è un po' meglio di quello che mi aspettavo. Non siamo troppo lontani dalla McLaren E stiamo lavorando per riprenderli. Penso che in gara sarà battaglia serrata, siamo tutti molto vicini e non vedo l'ora. Dobbiamo fare tutto alla perfezione per provare a vincere. Io sono carico, anzi magari stasera mangerò una bella pizza per rientrare nel peso forma...!"