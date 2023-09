Norris non si fa illusioni: "Non abbiamo il passo gara". Perez: "Uno dei miei migliori venerdì"

GP ITALIA F.1

Avvio di weekend in chiaroscuro per il campione in carica a Monza

© Getty Images "Abbiamo provato ali con diversi livelli di carico aerodinamico per capire quale strada prendere: Monza a volte è un po' complicata. Speravo meglio, ci sono alcune cose da migliorare ma ci arriveremo. Sul time attack... sono rimasto bloccato dal traffico in pista. Per quanto riguarda il ritmo-gara siamo abbastanza a posto. Non abbiamo fatto molti giri in realtà ma... è uguale per tutti". Max Verstappen chiude così davanti ai microfoni un venerdì monzese... da gambero: iniziato con il miglior tempo nel primo turno di prove ma chiuso con un quinto tempo figlio di una serie di piccoli grandi intoppi. Nulla di irrimediabile, naturalmente, ma al tempo stesso uno spiraglio in più per la Ferrari che ha messo a bilancio il miglior tempo con Sainz ma anche per Lando Norris (autore del secondo tempo dietro al ferrarista) e per il suo stesso compagno di squadra Sergio Perez.

"Siamo stati piuttosto lenti fino all'ultimo run con temperature più fresche e pneumatici soft che ci hanno aiutato. Con le mescole medie invece abbiamo faticato, eravamo sei-sette anche otto decimi più lenti della Ferrari. Quindi abbiamo fatto molti passi avanti tra un turno e l'altro, soprattutto togliendo carico aerodinamico. Abbiamo altre modifiche in programma ma penso di non avere chances per il podio: siamo molto competitivi in assetto da qualifica ma non abbiamo il passo gara". (Lando Norris)

"Ho avuto sottosterzo alla Parabolica: ho cercato di tenerla, pensavo di esserci riuscito ma poi ho toccato la ghiaia e... fine della storia. Il danno non è grave, nulla di irrimediabile. Sono a mio agio, siamo in buona posizione per il resto del weekend e questo è stato uno dei miei migliori venerdì dell'anno. Abbiamo lavorato sodo, trovando delle buone regolazioni". (Sergio Perez)