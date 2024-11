Norris: "Non mi piace vincere così". Piastri: "Buona giornata... per la squadra"

"Non vado particolarmente orgoglioso di una vittoria così, diciamo che come team abbiamo fatto un buon lavoro. Ringrazio la squadra e Oscar per la collaborazione, meritava lui di vincere. Abbiamo un gran passo e siamo molto ottimisti per le qualifiche e per il Gran Premio. Con Piastri abbiamo fatto gara a elastico: ogni tanto mi avvicinavo a lui ma l'aria sporca mi danneggiava e non potevo preparare il sorpasso. Nella Sprint poi è sempre difficile capire quanto spingere e quando gestire". Lando Norris sintetizza così la vittoria nella Sprint Race di San Paolo, resa possibile dal gioco di squadra McLaren, con Piastri a dargli strada a poco meno di due giri dalla bandiera a scacchi.