Norris: "Il mio tempo era imbattibile". Verstappen: "La pole era alla mia portata"

"Ho fatto un bellissimo giro, me ne sono reso conto subito. Non credo che Sainz o Verstappen sarebbero riusciti a migliorarlo. Oggi abbiamo messo sull'asfalto tutto quello che avevamo. Ci siamo dovuti inventare un paio di cose. Fin qui è stato un weekend complicato. Certo, ho avuto anche un po' di fortuna alla fine ma... me la prendo tutta. Intanto ci siamo tolti un pensiero, ora vediamo cosa ci riserva la gara". Lando Norris lancia la sfida a Verstappen al capolinea di un sabato texano iniziato con una Sprint non troppo brillante.