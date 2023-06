Non solo Milan per RedBird che punta alla F1: Gerry Cardinale tratta con Alpine

NUOVO INVESTIMENTO

RedBird punta ad ampliare i propri orizzonti scendendo in pista con Alpine

Nel futuro di RedBird potrebbe non esserci soltanto il Milan e il calcio. La società americana, fondata da Gerry Cardinale, sarebbe infatti interessata a un nuovo e importante passo nel panorama sportivo, con l'obiettivo di entrare anche nel mondo della Formula 1. Secondo quanto riferito da Bloomberg, infatti, gli americani avrebbero avviato le trattative con Alpine, del gruppo Renault, per cercare di rilevare una quota di minoranza per scendere in pista nel mondo delle quattro ruote. L'annuncio dell'ingresso in società potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Mentre in casa Milan monta la polemica dei tifosi per la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, Gerry Cardinale sembra pronto ad ampliare i propri orizzonti di investimento. Dal pallone alle quattro ruote, questo il percorso che sembra voler intraprendere RedBird che controlla anche il Tolosa in Francia, con l'obiettivo di entrare in F1. Bloomberg riferisce dell'intenzione e dell'avvio delle trattative con Alpine che però, almeno secondo quanto emerge, non sono ancora state concluse.

Entrambe le parti si sarebbero date una scadenza, quella del prossimo 26 giugno in cui Alpine ha organizzato un evento a Enstone, nel Regno Unito. In occasione dell'evento, infatti, potrebbe arrivare o meno la chiusura, con RedBird che sarebbe intenzionata a prendere una quota di minoranza della società.