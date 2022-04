"Ci serve un passo avanti": Leclerc sprona il Cavallino. Per Sainz "la base di partenza è buona..."

FORMULA 1

Il monegasco non si accontenta del miglior tempo nel secondo turno di prove libere e chiede alla Scuderia uno sforzo ulteriore.

"Giornata impegnativa. Il primo turno è stato piuttosto insidioso, nella seconda la guidabilità è nettamente migliorata ma c'è ancora molto da lavorare perché credo che i nostri diretti avversari della Red Bull oggi non abbiano mostrato il loro vero potenziale. Verstappen poi non è riuscito a fare un giro completamente pulito. Dobbiamo però rimanere concentrati su noi stessi, ci serve un passo avanti. Per conquistare la pole dobbiamo estrarre il massimo dalla nostra macchina". Nonostante la miglior prestazione a fine giornata, Charle Leclerc "sente" la minaccia Verstappen ed è già concentrato sulla missione pole position. Getty Images

Il leader del Mondiale passa poi a parlare delle modifiche al tracciato dell'Albert Park:

"La pista è molto più difficile di prima: più veloce e piuttosto scivolosa ma da queste parti non è certo qui una novità nei primi turni. Per le qualifiche il grip sarà sicuramente buono. Abbiamo ancora un po' di porposising ma non ci penalizza a livello di prestazione sul giro, al massimo a livello di... comfort nell'abitacolo ma a me interessa una guidare una macchina veloce, non comoda!"

Totalmente concentrato sulla giornata di vigilia del GP e sulle prove ufficiali anche Carlos Sainz. Per lo spagnolo il terzo appuntamento iridato è già un passaggio-chiave per le proprie ambizioni nella caccia al titolo:

"È stato un venerdì interessante, perché c’erano molti elementi nuovi da tenere in considerazione rispetto all’ultima volta che abbiamo corso qui (tre anni fa, ndr). La pista è completamente diversa da come me la ricordavo: è decisamente più veloce e l’asfalto rinnovato mi ha trasmesso sensazioni del tutto diverse. Abbiamo bisogno di lavorare ancora sul comportamento delle gomme ma nel complesso credo che abbiamo una buona base di partenza per cominciare a preparare le qualifiche".