Noi uomini duri: piloti già in forma per il Mondiale

Ad un mese dal via dei test invernali pre-mondiale, i piloti di Formula Uno sono già a buon punto con la preparazione fisica. Qualcuno (ad iniziare da Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma non solo loro) è già sceso in pista per i primi giri di ruote del nuovo anno. Tutti indistintamente stanno perfezionando la messa punto di muscoli, fiato e focus mentale in vita di una stagione che - al via nel wekend centrale del mese di marzo in Australia, si chiuderà quasi nove mese (e ventiquattro GP dopo) con il tradizionale "sipario" mediorientale di Abu Dhabi. Piscina, corsa, pesi, tapis roulant, esercizi per potenziare collo e gambe: tutto quanto sotto l'occhio attento ed esaminatore di preparatori atleti e dei mental coach pagati profumatamente per tirare a lucido i venti protagonisti della prossima stagione.