Natural Born Driver: il docufilm sulla vita di Ivan Capelli

immagini inedite

La storia del pilota italiano dal 1978 al 1992

© ufficio-stampa Dal sogno di diventare calciatore alla colpo di fulmine con i motori grazie alla Ferrari di Lauda. Dall'inizio con i kart all'arrivo in Formula 1 e le sfide con quello con il casco giallo, Ayrton Senna. Dalla ricerca di sponsor all'incontro con il giapponese Akira Akagi. Dalle telefonate con Enzo Ferrari all'approdo sulla Rossa. "Natural Born Driver, l'incredibile storia di Ivan Capelli", è il bellissimo docufilm dedicato al pilota italiano. 67 minuti per raccontare 24 anni di vita sportiva, dal 1978 al 1992. Immagine inedite girate dal padre regista che ripercorrono la carriera di un talento puro, cristallino.

Un viaggio nel tempo reso possibile dalle pellicole ritrovate negli scatoloni in cantina e curato da Gionata Zanetta, autore e regista. La prima proiezione è andata in scena al Volvo Studio Milano: un docufilm che fonde le riprese a illustrazioni animate, acquerelli in movimento e foto d'archivio.