F1, Mercedes: Antonelli sulla W15 al posto di Russell nelle Libere 1 a Monza

Debutto ufficiale per il giovane talento italiano: "Sarà qualcosa di speciale"

Il venerdì di Monza sarà un giorno da ricordare per Andrea Kimi Antonelli: il giovane pilota italiano, infatti, farà il suo debutto ufficiale in un weekend di F1, guidando la Mercedes di George Russell nelle Libere 1 del GP d'Italia. "Prendere parte alla mia prima FP1 sarà qualcosa di veramente speciale - le parole del bolognese, fresco 18enne -. Sono davvero felice di guidare la W15 e di condividere la pista con tutti quegli incredibili piloti. Non vedo l'ora!".

Antonelli è attualmente al settimo posto nel campionato di Formula 2, con un successo ottenuto nella Sprint Race di Silverstone, il suo primo nella categoria, e uno centrato nella Feature in Ungheria: "Fare il mio debutto in F1 di fronte al pubblico di casa è pazzesco. Non vedo l'ora di imparare molto, ma anche di contribuire nell'aiuto al team per il weekend".

Il classe 2006 aveva già testato la W13, la vettura del 2022, a Imola, ma questo sarà il suo primo test in un fine settimana di gara. Un'altra chance, guidando questa volta la vettura di Hamilton, potrebbe averla o nel GP del Messico o in quello di Abu Dhabi.

