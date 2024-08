Schumacher o Lawson sulla Williams a Monza al posto di Sargeant?

CAMBIO IN CORSA?

Toto Wolff esclude la possibilità che il team diretto dal suo ex "strategist" Vowles possa far debuttare Antonelli in Italia o anche in seguito

© Getty Images Le chances di Logan Sargeant di continuare a guidare la Williams FW46 attualmente contraddistinta dal suo numero due sono ormai molto limitate. Ore decisive per sapere chi prenderà il posto del pilota di Fort Lauderdale (lui e i due piloti Sauber i soli a non aver fin qui marcato punti) nel Gran Premio d'Italia e verosimilmente a quel punto fino al termine della stagione. Mick Schumacher e Liam Lawson sono i due principali contendenti, ma non i soli. Della shortlist fanno teoricamente parte anche.... Andrea Kimi Antonelli (con un distinguo importante, che vediamo sotto) e il brasiliano Felipe Drugovich, attuale terzo pilota Aston Martin, team clienti Mercedes come la Williams stessa.

Il neozelandese Lawson (in lizza per prendere il posto di Sergio Perez nel 2025 sulla Red Bull) ha debuttato in Formula Uno nel 2023 proprio di questi tempi a Zandvoort, saltando al volo sulla Alpha Tauri al posto dell'infortunato Daniel Ricciardo e facendo poi bene in altre quattro partecipazioni (primi punti iridati con il nono posto a Singapore). Christian Horner avrebbe il suo interesse a concedere il pilota di Hastings al "nemico" (la Williams come detto monta la power unit Mercedes), a patto di ottenerne l'immediata disponibilità, nel caso si rendesse necessario sostituire a stretto giro... di pista Sergio Perez, anche prima del prossimo anno.

Quanto a Mick Schumacher, Toto Woff ha dato il suo consenso alla possibilità per il suo ex dipendente James Vowles (Team Principal Williams Racing) di utilizzare il secondogenito del sette volte campione del mondo Michael, consentendogli di tornare a guidare in gara per la prima volta dalla fine del Mondiale 2022, seconda e ultima stagione di Schumi Jr. nel Team Haas. Wolff ha escluso categoricamente che Andrea Kimi Antonelli (destinato a scendere in pista con la Mercedes nelle Prove Libere 1 del GP d'Italia venerdì 30 agosto al posto di Lewis Hamilton) possa esordire nel Mondiale con la Williams: non a Monza ma neanche nei successivi otto appuntamenti del Mondiale che ha iniziato il suo "girone di ritorno" a Zandvoort. Attenzione però (anche se è quasi superfluo ricordarlo): in Formula Uno tutto si muove molto, molto velocemente: non solo le monoposto in pista!